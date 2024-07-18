شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج الكترونيكس» تطلق خدمة إدارة الطاقة لسيارات «تسلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج الكترونيكس أطلقت خدمة لإدارة الطاقة لسيارات تسلا الكهربائية الأمريكية في الولايات المتحدة في إطار اتفاق شراكة استراتييجة بين الجانبين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إن منصة سمارت ثينجس انيرجي الإلكترونية التابعة لشركة سامسونج الكترونيكس متاحة حاليا لسائقي سيارات تسلا في الولايات المتحدة، وهي تتيح لهم مراقبة حالة الشحن في بطاريات سياراتهم الكهربائية والتحكم فيها وتوليد الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.

ومن خلال ربطها بخاصية "ستورم ووتش" في تطبيق "باور وول" الخاص بتسلا، يمكن لمنصة سمارت ثنجس المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحذير سائقي سيارات تسلا من الأحوال الجوية شديدة السوء مثل الأعاصير أو التساقط الكثيف للثلوج، من خلال أجهزة تلفزيون سامسونج المتصلة بالإنترنت أو الهواتف الذكية للسائقين.

وأشارت يونهاب إلى أن خدمة سامسونج الجديدة جزء من تحالف جديد بين الشركة وشركات تكنولوجية أمريكية عملاقة تم الإعلان عنه خلال معرض لاس فيجاس الدولي للالكترونيات الاستهلاكية (سي.إي.إس 2024) في وقت سابق من العام الحالي.

ويركز تعاون تسلا وسامسونج على التكامل بين سمارت ثينجس انيرجي ومجموعة منتجات الطاقة لدى تسلا، ويينها البطارية المنزلية باور وول، ونظاما الشحن سولار إنفرتر وول كونكتور، والسيارات الكهربائية.

وتعتزم سامسونج الكترونيكس توسيع نطاق خدماتها الجديدة إلى خارج الولايات المتحدة في المستقبل.