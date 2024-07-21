100 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار فيات تيبو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة داينامكس للتوزيع، وكيل علامة فيات في مصر، أحدث قائمة سعرية لسيارات فيات تيبو 2024، والتى يتم العمل بها بها بدايةً من اليوم 21 يونيو. وشهدت القائمة الجديدة ارتفاعاً في الأسعار الرسمية الخاصة بالسيارة فيات تيبو موديل 2024.

وبلغ مقدار الزيادة على أسعار فيات تيبو 2024 بدايةً من اليوم نحو 50 ألف جنيه للفئة الأولى، و100 ألف جنيه للفئة الثانية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة اليوم عن داينامكس فإن فيات تيبو 2024 تقدم حالياً في السوق المصرية بفئتين فقط من التجهيزات.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة فيات تيبو موديل 2024.

أسعار فيات تيبو 2024

الفئة السعر الجديد السعر القديم مقدار الزيادة الأولى entry grade مليون و100 ألف مليون و50 ألف 50 ألف جنيه الثانية High-Line مليون و325ألف مليون و225 ألف 100 ألف جنيه

وتقدم فيات تيبو 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة سداسي السرعات، ووفقًا للبيانات المعلنة عن فيات، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي فيات تيبو 2024 بباقة من وسائل الأمان والسلامة، من بينها وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية.

وزودت فيات تيبو 2024 بمجموعة من التجهيزات والكماليات منها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكيف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصيه التعتيم- عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية، وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX – مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – شاحن محمول لاسلكي».

كانت أسعار فيات تيبو قد شهدت انخفاضاً خلال شهر مارس الماضي، بنحو 175 ألف جنيه، قبل أن تعاود اليوم الارتفاع مجدداً.