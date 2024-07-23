فولفو C40 Recharge الجديدة تصل إلى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل علامة فولفو في مصر، لأول مرة في السوق المحلية السيارة C40 Recharge الكهربائية. وتعد فولفو c40 recharge التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الخدمية، رابع سيارة كهربائية في عائلة العلامة السويدية بمصر حيث سبقها إلى السوق المحلي كل من XC40 Recharge وEX90 وEX30.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة فولفو c40 recharge وفقاً للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة.

مواصفات فولفو c40 recharge

يبلغ طول سيارة فولفو 4.440 مم وعرضها 1.873 مم وارتفاعها الكلي 1.591 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.702 مم والحد الأقصى لمساحة الرأس داخل المقصورة بالأمام 1.040 مم.

تتوفر C40 Recharge الجديدة بنسختين، الأولى تعمل بمحرك كهربائي واحد بنظام دفع خلفي بقوة 238 حصان ميكانيكي، ويصل مداها الأقصى في ظروف القيادة العادية إلى 445 كم قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية.

وتستطيع النسخة أحادية المحرك أن تنطلق من الثبات وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ180 كم في الساعة.

أما النسخة الثانية مزودة بمحركين مثبتين على المحاور بالأمام والخلف بنظام دفع رباعي، وتبلغ قوتها 408 حصان، ويصل مداها إلى 480 كم قبل الحاجة للشحن، وتستطيع بفضل محركيها الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.7 ثانية وتصل سرعتها القصوى 180 كم.

ووفقًا للمعلن من فولفو كار مصر فإن السيارة الجديدة تأتي بمقصورة خالية من الجلد مع مقعد كهربائي للسائق مزودة بذاكرة، وسقف بانورامي؛ فضلًا عن خدمات جوجل المدمجة بنظام السيارة.

تمتلك C40 Recharge كاميرا تعمل بنظام 360 درجة وشاشة قياس 12 بوصة مقابلة للسائق وأخرى وسطية قياس 9 بوصة، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة وPilot Assist، ومرايا جانبية كهربائية.

عززت الشركة السويدية سيارتها بنظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام التوجيه الكهربائي التكيفي ومستشعر الأمطار ونظام مساعد الركن، أمامي وخلفي وكاميرا للمساعدة على مراقبة الركن بالخلف.

زودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها وسائد هوائية للركاب بنظام مزدوج المراحل ووسادة هوائية لركبة السائق وقفل كهربائي لحماية الأطفال ونقاط التثبيت i-Size/ISOFIX، ونظام حماية ضد إصابات الرقبة وستارة قابلة للإنتفاخ والحماية عند التصادم الجانبي.

هذا ولم تكشف عز العرب حتى الآن مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بأسعار C40 Recharge الجديدة ومواعيد التسليم بعد الحجز وفترة الضمان للسيارة والبطارية.