ننشر موعد إطلاق سيارات Zeekr في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب قطاع السيارات في مصر الإعلان رسمياً عن اسم الوكيل الرسمي لعلامة Zeekr للسيارات الكهربائية الفاخرة، بعدما شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة حول استعداد علامة Zeekr لاقتحام السوق المصرية عبر وكيل رسمي.

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أنه من المنتظر أن تصل أولى دفعات Zeekr الكهربائية الفاخرة إلى الموانئ المصرية، نهاية شهر أغسطس القادم، ومن المقرر كذلك أن تصل مع السيارات الجديدة، أول شحنة قطع غيار، وهو مايعني أن الشركة الأم قد أنتهت رسمياً من حسم ملف الوكيل الجديد وبدأت العمل على أرض الواقع.

كانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت منافسة شرسة بين 5 شركات كبرى في قطاع السيارات المصري، للفوز بعقد وكالة Zeekr، وهو ما قمنا بنشره في تقارير سابقة.

ويأتي إطلاق سيارات Zeekr الكهربائية الفاخرة في مصر تحت مظلة وكيل رسمي، ليعزز من فرص انتشار العلامة في السوق المحلية في ظل تقديمها بضمان، فضلاً عن تأكيد الشركة الأم على طرح جميع طرازات Zeekr بأسعار تنافسية.

ورغم احتفاظنا باسم الوكيل الجديد لعلامة Zeekr في مصر، وعدم نشر أسماء الشركات الخمسة التي تنافست للحصول على الوكالة، إلا أننا نؤكد أن وكيل Zeekr المرتقب شركة مصرية بالكامل وليست أجنبية أو خليجية، وتتمتع بسمعة محترمة، وخبرة واسعة تمتد لأكثر من 50 عاماً، كما أن لديها شبكة مراكز خدمة في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن الزيارة الخاطفة التي قام بها وفد Zeekr إلى القاهرة الأيام الماضية، وقمنا بتناول بعض تفاصيلها، وضع خلالها مسئولي الشركة اللمسات الأخيرة للوكالة الجديدة، وتم الاتفاق كذلك على الترتيبات النهائية، والمفاوضات السعرية، فضلاً عن الترتيب لحفل أسطوري لتدشين العلامة بمصر يقتصر حضوره على صفوة المجتمع والشخصيات البارزة وكبار رجال الصحافة والإعلام فقط.

وكشفت مصادر مطلعة أن الوكيل الجديد يعتزم إطلاق كافة موديلات Zeekr الكهربائية الفاخرة بمختلف فئاتها في السوق المصرية وصولها مباشرةً.

وتتواجد سيارات Zeekr بقوة في الأسواق الأوروبية، إذ تتفق هذه المركبات بالكامل مع المواصفات الأوروبية الدقيقة لتلك الفئة من السيارات، وحصلت كافة موديلاتها على خمس نجوم لاختبارات الأمان الأوروبية القاسية.

وتتميز Zeekr بتصميماتها الأوروبية، واعتمادها على تكنولوجيا فولفو في مجال عوامل الأمان.