قريباً.. انطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد القاهرة لإطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2024، التي تعد فرصة فريدة للمشاركين لاستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في صناعة النقل الكهربائي والذكي.

توجيهات القيادة السياسية

وتأتي قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2024، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمضـي قدما في إبراز جهود الدولة الحثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية ، ومبادرة رئيس الجمهورية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصـر من مرحلة التجميع والإنتقال إلي مرحلة حديثة الجوانب بشكل أعمق ليشمل تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات ، وأيضاً عرض صورة الدولة الحديثة والتقدم الكبير الذي تشهده مصـر في مجال البيئة والتحول لإستخدامات الطاقة النظيفة وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصـر 2030) باعتبارها الركيزة الاساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

تجمع قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2024 بين مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة والمهتمين في مجال وسائل التنقل الكهربائية وعلي رأسها السيارات ووسائل النقل البديلة.

وتتاح على هامش قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2024، فرصة للمشاركين لحضور محاضرات وورش عمل تفاعلية تغطي مختلف جوانب تطور صناعة النقل الكهربائي الذكي وأثرها على المستقبل البيئي والاقتصادي ، كما سيتم تنظيم فعاليات شبكية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين.

تعتبر قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية 2024، مناسبة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها ، وللمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار في صناعة النقل الكهربائي النامية بسرعة ، كما تُعتبر هذه الفعالية منبرًا مهمًا للحكومات والجهات الرسمية لتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة ، وتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز إنخراط الكيانات الإقتصادية في أنشطة خفض الإنبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر إستدامة.