مركز عمليات طوارئ الصحة: 4 إصابات طفيفة حصيلة غارة إسرائيلية على بلدة الحنية

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحنية، أدّت إلى إصابة أربعة أشخاص (ثلاثة فلسطينيّين ولبناني) بجروح طفيفة، تمّ علاجها في الطّوارئ".

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