الداخلة المغربية تستضيف كأسي العالم للكايتسورف والوينغ فويل بمشاركة 17 دولة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تحتضن مدينة الداخلة المغربية (جنوب)، الدورة 14 من كأس العالم للكايتسورف "ولي العهد الأمير مولاي الحسن - الاتحاد العالمي لرياضات الكايت 2024"، والدورة الثالثة من كأس العالم للوينغ فويل "الاتحاد العالمي لرياضات الوينغ 2024"، وذلك ما بين من 29 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

ويشهد هذان الموعدان العالميان مشاركة 17 دولة، هي أستراليا، بلغاريا، البرازيل، كندا، سويسرا، الرأس الأخضر، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا العظمى، غوادلوب، إيطاليا، اليابان، هولندا، البرتغال، الولايات المتحدة والمغرب، يمثلها 70 رياضياً، تم اختيارهم من بين أفضل المتزلجين على الأمواج والمتسابقين في رياضة الوينغ فويل، والذين سيتنافسون للظفر بالجائزة المالية الاستثنائية التي تبلغ 40 ألف يورو.

ففي فئة التزحلق على الأمواج للرجال، سيشهد هذا الحدث حضور كل من إيرتون كوزولينو، جيمس كاراو، ماتشو لوبيز، سيباستيان ريبيرو، بيدرو ماتوس وغابرييل بينيتون، بالإضافة إلى الأبطال المغاربة علي البقالي وماجي منعيم.

وفي فئة التزحلق على الأمواج للسيدات، ستكون كابوسين ديلانوي وكاميل لوسيران من بين أبرز المشاركات على الصعيد الدولي.

أما في فئة الوينغ فويل للرجال، فسيشارك أبرز المنافسين، وهم مالو غينوليه، كاش بيرزولا، ويسلي بريتو وهوجو مارين. في حين تتنافس في فئة الوينغ فويل للسيدات كل من نيا سواردياز، إيلينا مورينو وبوين فان دير ليندن.

وأشار بيان للمنظمين، تلقت ""الخليج 365" المغرب" نسخة منه، إلى أن هذه الثلة من كبار الرياضيين أصبحت، عبر مختلف الدورات السابقة، من أبرز سفراء الداخلة والمغرب على حد سواء.

وعلى غرار الدورات السابقة، سيحظى هذان الحدثان بتغطية إعلامية مكثفة من قبل وسائل إعلام دولية واسعة الانتشار، وسيتم بثهما عبر الإنترنت وعلى المواقع الرسمية لمسابقة الاتحاد العالمي لرياضات الكايت والاتحاد العالمي لرياضات الوينغ.

وبموازاة هذين الحدثين العالميين، سيتم تنظيم بطولة وطنية تضم حوالي 20 مغربياً، يتنافسون للحصول على بطاقات تتيح لهم المشاركة في المنافسة العالمية. كما سيتم إنشاء قرية مخصصة للتوعية والحفاظ على المحيطات تحت شعار "احمِ ما تحب، أنقذ المحيط"، بمشاركة فعالة من شباب المنطقة، بمن فيهم الطلاب وتلاميذ المدارس المحلية. كما ستحتضن هذه القرية ورشات تعليمية، ومبادرات محلية، وأنشطة تفاعلية وتربوية لمناقشة قضايا حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.



ملصق كأس العالم للوينغ فويل بالداخلة المغربية

وبالنسبة للمنظمين، تهدف هذه التظاهرات إلى الحفاظ على مكانة الداخلة كعاصمة عالمية في مجال رياضة التزحلق على الأمواج، وكمدينة قادرة على تنظيم أحداث رفيعة المستوى. كما تهدف إلى تعزيز دور الداخلة كمدينة ملتزمة بالحفاظ على البيئة من خلال المشاركة في الحملة "احمِ ما تحب، أنقذ المحيط".

ويعتبر هذا الحدث الرياضي الكبير جزء من الأحداث التي تنظمها جمعية (لاغون داخلة)، من أجل تسليط الضوء على جميع الإمكانات الطبيعية والرياضية والسياحية والبشرية في الداخلة والمنطقة بأسرها. كما يعد جزء من برنامج كامل للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للداخلة والنواحي، حيث تعتبر هذه المهمة جزء من صلاحيات الجمعية التي تعمل بتعاون وثيق مع السلطات المحلية والإقليمية، التي تنخرط بقوة قصد تنمية وضمان رفاهية المنطقة.