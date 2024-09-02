بالأسماء.. أشهر السيارات المُعمرة في السوق الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - رغم تعدد واختلاف أنواع السيارات حول العالم، إلا أن الشعوب قد ترتبط بطرازات معينة، وتظل حريصة على امتلاكها رغم مرور سنوات طويلة على تقديمها، وعلى سبيل المثال بالنظر إلى السوق المصرية تجد أن طرازات مثل بيجو 504، وبعض سيارات فيات وهيونداي ومرسيدس وغيرها، حققت نجاحات كبيرة ومازالت حتى الآن متداولة كمركبات مستعملة خاصة كونها سيارات مُعمرة واعتمادية وقليلة الأعطال.

ومؤخراً، أعد مجموعة من خبراء السيارات المتخصصين بموقع “autostat” درسة حول أبرز الطرازات التي حققت انتشاراً كبيراً بالسوق الروسية، ولاتزال قيد الاستخدام رغم مرور سنوات طويلة على طرحها.

لادا في مقدمة السيارات الروسية

وفقاً للخبراء فإن الإحصائيات التي تم إعدادها حتى مطلع شهر يوليو 2024 أظهرت أن حوالي 19.4 % من السيارت المنتشرة بالسوق الروسية تنتمي إلى 10 نماذج، 5 منها روسية الصنع، و5 أجنبية.

ومن بين أكثر السيارات شيوعا في روسيا جاءت سيارة LADA 2107، إذ ما يزال يوجد منها 1.47 مليون سيارة على الأراضي الروسية، بالرغم من أن إنتاجها توقف عام 2012.

وفي المرتبة الثانية، حلت سيارات Kia Rio، إذ كان عددها في روسيا في حتى نهاية الإحصائيات 1.031 مليون سيارة، وفي المرتبة الثالثة، جاءت سيارات Niva الرباعية الدفع من لادا بـ 990 ألف سيارة.

ورابعا، جاءت LADA 2106 سيدان بـ 950 ألف سيارة، وتلتها Hyundai Solaris بـ 926 ألف سيارة.

وضمت قائمة السيارات الأكثر رواجا في روسيا أيضا مركبات Renault Logan التي توجد منها 744 ألف سيارة، و LADA 2110 التي يوجد منها 746 ألف سيارة، و Ford Focus بـ 742 ألف سيارة، و Toyota Corolla بـ 727 ألف سيارة، و LADA 2114 التي يوجد منها 721 ألف سيارة.

جدير بالذكر أن طرازات لادا التي تصدرت السيارات الأكثر شيوعاً في السوق الروسية قد حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية، وتتوافر حالياً من خلال طراز واحد وهو طراز لادا جرانتا، التي تقدمها مجموعة الأمل للسيارات وكيل العلامة الروسية في مصر، وهي سيارة سيدان تقدم بإصدارين الأول مانيوال والثاني أوتوماتيك.