صنع في مصر.. جلوبال أوتو تطرح X6 xDrive40i BMW المجمعة محلياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسميُّ لمجموعة BMW في مصر، عن تقديم الطراز BMW X6 xDrive40i للمرة الأولى في مصر و الذي يتم تجميعه محليًّا في مصنع BMW بمدينة السادس مِن أكتوبر، وذلك بعد فترة وجيزة مِن إطلاق الطراز الشقيق BMW X6 M60i ، مما يوسِّع مِن قائمة موديلات BMW التي توفِّرها المجموعة حصريًّا في السوق المحلية، وتقديم خيارات أكثر لعملائها الأوفياء في مصر.



منذ أن قُدِّمت للمرة الأولى في عام ٢٠٠٨، لم تخيِّب BMW X6 ظنون عملائها الذين تطلَّعوا إلى اقتناء سيارة تواكب العصر تجمع بين الأداء الرياضي وتصميم الكوبيه الأنيق، مما جعلها تنتمي لفئة جديدة مبتكرة وهي فئة سيارات الكوبيه للأنشطة الرياضية (SAC). وفي عام ٢٠١٥، قدَّمت BMW جيلًا ثانيًا من موديلها الجذَّاب، أعقبته بتقديم الجيل الثالث الحالي في عام ٢٠٢٠، ليستكمل رحلة النجاحات الماضية. أُخضعت X6 مؤخرًا لتحسيناتٍ وتعديلاتٍ شاملة تضمَّنت لمسات خارجية أكثر جرأة وهجومية عن أي وقت مضى، ومقصورة داخلية أكثر فخامة وراحة، إلى جانب الاستعانة بتقنيات متطوِّرة جديدة، وفوق هذا وذاك، باتت تتوافر بمحركين أحدهما من ست اسطوانات مع الطراز BMW X6 xDrive40i، والآخر من ثماني اسطوانات مع الموديل BMW X6 M60i.

يأتي الطراز BMW X6 xDrive40i الذي لم يَسبق أن جرى تقديمه في السوق المصرية مِن قبل، مزوَّدًا بمحرك مدعَّم بتقنية التوربو المزدوجِ سعة ٣ لترات، يعمل جنبًا إلى جنب مع نظام Mild Hybrid بقدرة ٤٨ فولت. يُوَلِّدُ نظام الدفع ٣٨١ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٥٤٠ نيوتن-متر، كما يتَّصل بناقل حركة رياضي أوتوماتيكي 8 سرعات (ستبترونيك) ينقل عزمَ الدوران إلى العجلات الأربع. ويمكن الوصول إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة في خلال ٥.٤ ثوانٍ، مع تسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم /ساعة.

تأتي BMW X6 xDrive40i الجديدة كذلك بنظام تعليق ذكي Adaptive M Suspension، وهو يتضمَّن ممتصات صدمات يمكن التحكم فيها كهربائيًّا، جنبًا إلى جنب مع نظام توجيه رياضي Variable Sport Steering، وM Sport DifferentialوM Sport Exhaust، وذلك للحصول على تنَفَس رياضي بامتياز يُعزِّز من تجربة القيادة بوجه عام.

ومن جانبه، علَّق محمد قنديل، الرئيس التنفيذيُّ لمجموعة جلوبال أوتو للسيارت، على هذه المناسبة بقوله: "نحن فخورون للغاية بتقديم الطراز BMW X6 xDrive40i للمرة الأولى في مصر، وبذلك نوفر خيارًا إضافيًّا لعشَّاق الموديل X6 BMW مع محرك آخر، بغرض تقديم اختيارات متعددة لعملاء و عشاق BMW. وشأنها شأن الطراز الشقيق BMW X6 M60i، سيتم إنتاج xDrive40i BMW X6 محليًّا، مما يعني زيادة عدد طرازاتنا المنتجة المحلية، وهو ما سينعكس دون شك على دعم وتوطين صناعة السيارات في البلاد."

تصميميًّا، بات الطراز BMW X6 xDrive40iيتمتَّع بتصميم جديد أكثر رياضية عن أي وقت مضى، ويعود الفضل في ذلك إلى الواجهتين الأمامية والخلفية المحدَّثتين، إلى جانب المصابيح الرئيسية الأنحف LED Adaptive التي تتكامل مع أضواء LED، فضلًا على الصادمين الجديدين المدعَّميْن بفتحات تهوية عمودية تُعطي السيارة مظهر رياضي جذَّاب. وبخلاف الشبكة الأمامية “BMW Kidney Iconic Glow” M Shadow Line التي تتميز بإضاءة Water Fall Effect ويُحيطها M high gloss Shadow Line والنوافذ الجانبية وقضبان السقف، تتوافر السيارة الجديدة بسقف زجاجي بانورامي وعجلات من فئة M الرياضية قياس ٢١ بوصة، إلى جانب خاصية Soft Door Close ونظام Welcome Light Carpet وإمكانية فتح وغلق غطاء الصندوق الخلفي كهربائيًّا، وغيرِها من اللمساتِ المُمَيَّزَة الأخرى.

وبالإضافة إلى الخطوط الخارجية الجريئة، استفادت مقصورة الطراز BMW X6 xDrive40i الجديد مِن تعديلات داخلية ملحوظة، أبرزُها الاستعانة بشاشة BMW Curved Display التي تتضمَّن شاشة عاملة باللمس للتحكُّم بالوظائف المختلفة وعَرض الخرائط قياس ١٤.٩ بوصات تعمل بنظام التشغيلِ BMW OS 8.5، إلى جانب شاشة لوحة العدَّادات قياس ١٢.٣ بوصات. كما لا يُمكن كذلك إغفال مساعد BMW الذكي (IPA)، والاستعانة بالعديد مِن الموادِّ عالية الجودة من برنامج BMW Individual كفرش السقف المخملي Headliner Alcantara و المقاعد Comfort Seats المكسوة بجلد “Merino” الفاخر مع خاصية تدليك الظهر و التهوئة، بالإضافة إلى الأسطح المصنوعة من الزجاج الكريستالي CraftedClarity و التطعيمات المصنوعة من الـ “Carbon Fiber”.



ومِن ضمن تجهيزات الراحة والرفاهية الأخرى للطراز BMW X6 xDrive40i ، يمكن ذكرُ مكيِّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجةِ حرارته في أربع مناطق مختلفةٍ، ونظام الإضاءة الداخلية (مِن ١٥ لون)، ونظام BMW للتحكُّم بالإشارة Gesture Control، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسائق (HUD)، وأيضًا الشاحن اللاسلكي للهواتف، وحامل الأكواب بخاصية التبريد والتسخين، وكذلك النظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardon المكوَّن من ١٦ سمَّاعةً بقدرة ٤٦٤ واط، وغيرِها من التجهيزات الحصرية والمتنوِّعة.

على صعيد تجهيزاتِ السلامةِ والأمانِ، استفادت BMW X6 xDrive40i الجديدة من مجموعة مختارة من الأنظمةِ التِّقَنِية المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة المميَّزة؛ منها باقة الحماية النشطة (Active Guard) الذي يتولى مهمة مساعدة السائق في التوجيه حيث يقوم بتنبيه بجميع التحذيرات في أثناء القيادة كما يقوم باتخاذ إجراءات احترازية في المواقف الخطرة، إلى جانب نظام منع الانغلاق للمكابح (ABS)، ونظام المؤازرة للمكابح (BA)، وأيضًا نظام التحكُّم الديناميكي في الثبات (DSC)، ونظام التحكُّم في المكابح عند المنعطفات (CBC)، ونظام التحكُّم الديناميكي في كبح السيارة (DBC)، ونظام التحكُّم في جرِّ السيارة (DTC)، جنبًا إلى جنب مع نظام التحكُّم في هبوط السيارة في المنحدرات (HDC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني في الثبات (ASC)، والإطاراتِ المتطوِّرة بتكنولوجيا السير دون هواء، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادةِ، ونظام إعادة توليد الطاقة الكهربائية لنظام الكبح ذاتيًّا، وكاميرا الرؤيةِ المحيطية، ومُثَبِّت السرعة مع خاصية الكبح للحفاظ على السرعة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وحسَّاسات الركن الأمامية والخلفية.



أسعار BMW X6 xDrive40i وBMW X6 M60i



أمّا عن الفئة السعرية للطراز BMW X6 xDrive40i فجاءت بسعر 7,300,000 جنيه مصري، في حين يأتي الموديل BMW X6 M60i بسعر 9,000,000 جنيه مصري.