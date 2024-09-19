بزيادات سعرية تصل إلى 120 ألف جنيه.. طرح سيارات بيجو موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات بيجو في مصر". وشهدت قائمة أسعار سيارات بيجو الجديدة طرح موديلات 2025 من جميع طرازات بيجو، باستثناء السيارة بيجو 3008 التي لا زالت تقدم كموديل 2024 خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما شهدت قائمة أسعار سيارات بيجو الجديدة، استمرار غياب السيارة بيجو 301 سيدان العائلية الصغيرة التي كانت تعد أرخص سيارات الشركة الفرنسية بمصر.

وشهدت أسعار سيارات بيجو موديل 2025 زيادات تصل إلى 120 ألف جنيه مقارنة بسيارات بيجو موديل 2024.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2025 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم.

أسعار سيارات بيجو 2025

بيجو 508

ارتفعت أسعار بيجو 508 موديل 2025 الجديدة وأصبحت تقدم بفئتين من التجهيزات فقط، وأصبح سعرها الرسمي يبدأ من 2 مليون 429 ألف جنيه 990 جنيه للفئة الأولى ألورا، أما الفئة الثانية جي تي لاين سعرها أصبح 2 مليون 624 ألف جنيه و990 جنيه.

بيجو 408

ارتفعت أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2025 وأصبحت تبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من 2 مليون 99 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية سعرها أصبح 2 مليون 399 ألف و990 جنيه.

بيجو 2008

ارتفعت أسعار بيجو 2008 موديل 2025 الجديدة بقيمة تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جينه، وأصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون 659 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألور، والفئة الثانية جي تي لاين الأعلى تجهيزًا بمليون و799 ألف و990 جنيه.

بيجو 3008

ارتفعت أسعار بيجو 3008 موديل 2024 وأصبحت تتوفر بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 149 ألف 990 جنيه للفئة الأولى آلور، والفئة الثانية جي تي لاين بسعر 2 مليون 319 ألف 990 جنيه، أما الفئة الثالثة جي تي ريد آنتريور بسعر 2 مليون 329 ألف 990 ألف جنيه.

بيجو 5008

تبدأ أسعار بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة خلال الشهر الجاري من مليونين 469 ألف 990 جنيه للفئة الأولى آلور، والفئة الثانية جي تي أصبح سعرها الرسمي الجديد مليونين 639 ألف 990 جنيه، والفئة الثالثة جي تي ريد آنتريور بسعر مليونين 649 ألف 990 جنيه.