شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تحث المعتمرين والزوار على الالتزام بآداب التصوير في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة كافة زوار بيت الله الحرام إلى الالتزام بآداب التصوير في الحرم المكي، مؤكدة أهمية تجنب ما يعرقل حركة المعتمرين والمصلين أو يؤثر على روحانية المكان.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل أداء العبادات والشعائر دون أي مضايقات أو تعثر في مسارات الحركة . التصوير في الحرم وأوضحت الوزارة ، أن التصوير يعد وسيلة لتوثيق اللحظات الروحانية الجميلة، لكن يجب أن يتم بحذر واحترام.

وحثت الزوار على التوقف في أماكن بعيدة عن مسارات الحركة عند التقاط الصور، وتجنب تصوير المواقف الخاصة داخل الحرم، إضافة إلى عدم تصوير الآخرين دون إذن منهم، حفاظًا على خصوصيتهم .

وأكدت على أهمية استثمار الوقت في الذكر والعبادة، مشيرة إلى أن التوثيق السريع للصور يمكن أن يكون كافيًا دون الحاجة إلى الانشغال لفترات طويلة بالتصوير، مما قد يؤثر على سلاسة الحركة ويزعج الآخرين .