شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 1.12% بختام جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.077 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة.