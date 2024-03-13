شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 13-3-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-3-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 158.09 جنيه للشراء، و159.18 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 158.82 جنيه للشراء، و159.15 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري158.09 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري158.09 جنيه للشراء. 159.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر158.82 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر158.82 جنيه للشراء. 159.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية153.80 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية153.80 جنيه للشراء. 159.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib153.76 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib153.76 جنيه للشراء. 159.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي155.14 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي155.14 جنيه للشراء. 159.57 جنيه للبيع.

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