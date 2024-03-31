شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «جازادكو» 84% إلى 1.75 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) بنسبة 83.6% في 2023، مسجلة 1.759 مليون ريال، مقابل 10.711 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى تحقيق أرباح ناتجة عن بيع أصل ثابت (أرض بمنطقة خبت الفلق بجازان) وبصافي ربح قيمته 31 مليون ريال في العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى أن الشركة ركزت في عام 2022 على الروبيان المجمد استهدافاً للتصدير وبسبب الأحداث العالمية واجهت الشركة صعوبات في التصدير للأسواق الاستراتيجية.

وأضافت أن في عام 2023 قامت الشركة بتغيير استراتيجيتها البيعية بالتركيز على الروبيان الطازج واستهداف السوق المحلي عن طريق توفير كميات أكبر من الروبيان الطازج.