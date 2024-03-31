شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «العرض المتقن» إلى 129.29 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) بنسبة 1.6% في 2023، مسجلة 129.293 مليون ريال، مقابل 131.455 مليون ريال في 2022.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتيجة التأخر في تحصيل الذمم المدينة لبعض المشاريع عما هو مجدول عليه أدى إلى ارتفاع نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات من %2.7 في العام 2022 الى %3.3العام 2023.ونوهت بارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للعام 2023م إلى 12.5 مليون ريال مقابل 4.4 مليون ريال في العام 2022م.