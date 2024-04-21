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«وجا» توقع اتفاقية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية في مصر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا اتفاقية تعاون إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع في جمهورية مصر العربية لإنشاء شركة مشتركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تعمل في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت أن الشركة تسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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