شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» توقع اتفاقية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا اتفاقية تعاون إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع في جمهورية مصر العربية لإنشاء شركة مشتركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تعمل في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت أن الشركة تسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الشركة تعمل في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت أن الشركة تسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.