سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 24-4-2024، في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالبنك المركزي نحو 48.00 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.02 جنيه للشراء، 48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.