شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت اللياقة»: افتتاح مركز جديد للرجال في محافظة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" افتتاح مركز جديد للرجال في محافظة المجمعة وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يقع المركز على طريق عمر بن الخطاب، حي الملك عبدالعزيز، بمحافظة المجمعة.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.
وبعد افتتاح المركز يبلغ إجمالي عدد مراكز وصالات وأكاديميات شركة لجام العاملة داخل وخارج المملكة 192، هذا وسيتم إصدار إعلانات لافتتاحات جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يقع المركز على طريق عمر بن الخطاب، حي الملك عبدالعزيز، بمحافظة المجمعة.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024م.
وبعد افتتاح المركز يبلغ إجمالي عدد مراكز وصالات وأكاديميات شركة لجام العاملة داخل وخارج المملكة 192، هذا وسيتم إصدار إعلانات لافتتاحات جديدة في الأسابيع القادمة.