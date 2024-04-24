شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 % ارتفاعا في الصادرات غير النفطية للسعودية خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الصادرات السعودية السلعية

ارتفاع الصادرات على أساس شهري

فائض في الميزان التجاري

الصين الوجهة الرئيسة للصادرات

أهم 5 منافذ جمركية للواردات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي مقارنة بشهر فبراير 2023م.وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، أن الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير انخفضت إلى 4.1%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في نفس الفترة.بحسب التقرير انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2024م بنسبة 2.0% عن الشهر نفسه من 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8%.وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير 2024م إلى 77.0% مقارنة بنسبة 978.4% في الشهر ذاته من العام الماضي.وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر فبراير 2024م بنسبة 12.3 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 21.8% عن نفس الشهر من العام السابق.وبالمقارنة مع الشهر السابق يناير 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.1 %، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 8.5%.انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.4 %، بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 13.0% بالمقارنة مع يناير 2024م.وتراجعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر فبراير 2024م إذ حققت ما نسبته 34.6% مقابل 37.3% في شهر فبراير 2023م.وجاء ذلك نتيجة للارتفاع الكبير للواردات، والذي بلغ (12.3%) مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والتي بلغت (4.4%) خلال هذه الفترة.وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 25%، من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر فبراير 2023م بنسبة 21.0 %.وجاءت "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (تمثل 24.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية) في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت بنسبة 8.3% عن شهر فبراير 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل (21.5%) من إجمالي الواردات وقد ارتفعت بنسبة 14.6% عن شهر فبراير 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 11.5% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 12.7% عن شهر فبراير 2023م.تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 13.2% من إجمالي الصادرات في شهر فبراير 2024م، تليها الهند (9.9%) من إجمالي الصادرات) ثم اليابان (9.0%) من إجمالي الصادرات).وكانت كل من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، وبولندا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدولالعشر ما نسبة 66.6% من إجمالي الصادرات.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 19.9% من إجمالي الواردات في شهر فبراير 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (8.0 % من إجمالي الواردات) ثم الهند (7.0% من إجمالي الواردات).وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وسويسرا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.8% من إجمالي الواردات.يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 26.7% من إجمالي الواردات في شهر فبراير 2024م.وجاءت في الترتيب المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 18.1%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.4 ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 8.0%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.5%.وشكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.7% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.