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23 مايو.. «الخدمات الأرضية» تناقش تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 23-05-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبحسب بيان الشركة، يتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود أبرزها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
وتتضمن بنود جدول أعمال الجمعية 28 بندا، تشمل: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 520.172.845 ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى رصيد الأرباح المبقاة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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