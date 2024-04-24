شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مايو.. «الخدمات الأرضية» تناقش تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 23-05-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبحسب بيان الشركة، يتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود أبرزها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
وتتضمن بنود جدول أعمال الجمعية 28 بندا، تشمل: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 520.172.845 ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى رصيد الأرباح المبقاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 23-05-2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبحسب بيان الشركة، يتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود أبرزها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
وتتضمن بنود جدول أعمال الجمعية 28 بندا، تشمل: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 520.172.845 ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى رصيد الأرباح المبقاة.