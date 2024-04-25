شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البابطين» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية الساعة 07:00 مساءً يوم الخميس 30 مايو المقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية بحسب البيان يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 26/07/2027م.

ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

ويتضمن الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (63,946,968) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقق (1 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2023م بقيمة 6,2 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2023م بقيمة 64 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.