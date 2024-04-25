شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.15 مليار ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي الفرنسي صافي ربح في الربع الأول من 2024، يقدر بنحو 1.150 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 6.9%، مقارنة بـ 1.076 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان البنك على تداول، ارتفع صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2% بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.6%.

وأضاف أن هذا الانخفاض في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف والذي قابلة تعويضا جزئياً في مخصص الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في الرواتب ومصاريف الموظفين.

وأشار إلى أن الارتفاع في الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابلة انخفاضاً جزئياً في دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل العمولات الخاصة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.4٪ بالإضافة إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 16.7٪.

وأضاف أن الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في دخل المتاجرة، صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابله انخفاضاً جزئياً في دخل الصرف الأجنبي.

وأشار إلى أن الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف، والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء وسط زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين.