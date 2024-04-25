شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدريس» إلى 77.4 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الدريس للخدمات البترولية صافي ربح في الربع الأول من 2024 يقدر بنحو 77.4 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 9.8%، مقارنة بـ 70.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول.

وأضافت أن من ضمن أسباب ارتفاع الربح: زيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الاستثمار في المشروع المشترك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل والزكاة.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: انخفاض اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لإعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة المبيعات لقطاع بترول وإيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الاستثمار في المشروع المشترك.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتسويق بالرغم من انخفاض مبيعات قطاع ناقل وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

ونوهت بأن انخفاض اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يرجع إلى زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.