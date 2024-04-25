شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي للأغذية» تتحول للربحية في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية، للربحية في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي ربح يقدر بنحو 448.244 ألف ريال، مقارنة بخسائر تقدر بـ12.816 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2024 مقارنة بصافي خسارة للربع المماثل من عام 2023 إلى زيادة الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة.

وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف التمويلية.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة.