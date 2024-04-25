شكرا لقرائتكم خبر عن غلاء عالمي للمشروبات.. لماذا ارتفعت أسعار الشاي والبن بنحو 38%؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تصعد تكلفة كوب القهوة مع ارتفاع أسعار البن في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعاره بأكثر من 38% منذ يناير بعد أن تضررت المحاصيل بسبب الطقس القاسي في البلدان المنتجة الرئيسية بما في ذلك فيتنام والبرازيل.

كما قفزت تكاليف الشاي بنسبة 34% في الشهر الماضي وحده ما يسبب ارتفاع تكاليف الصناعة وأزمة البحر الأحمر التي أثرت على حركة سفن الحاويات، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. صعود أسعار الشاي والبن عالمياً تعتمد المقاهي في المملكة المتحدة على حبوب روبوستا وأرابيكا لصنع القهوة الأمريكية واللاتيه والكابتشينو، وبلغ سعر العقود الآجلة لحبوب الروبوستا 3211 جنيهًا إسترلينيًا للطن في أسواق لندن هذا الأسبوع فقط بزيادة 20% عن سعر يناير البالغ 2674 جنيهًا إسترلينيًا.

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وفي نيويورك، وصل سعر حبوب أرابيكا إلى 5105 دولارات (4125 جنيهًا إسترلينيًا) للطن بزيادة قدرها 23 % عن 4151 دولارًا و(3354 جنيهًا إسترلينيًا) خلال نفس الإطار الزمني. تأثير موجة الحر الطويلة أدت موجة الحر الطويلة في فيتنام وهي واحدة من أكبر منتجي حبوب الروبوستا في العالم إلى تلف المحاصيل.

وقال أندرو موريارتي المحلل من شركة "مينتيك ": ارتفعت أسعار الروبوستا لبعض الوقت بسبب انخفاض محصولي الحصاد مرتين متتاليتين في فيتنام".

ذكر موريارتي "على مدى الأسابيع القليلة الماضية انخفضت تقديرات الإنتاج للمحصول ويتوقع العديد من المشاركين في السوق الآن أن يكون المحصول الأخير قد انخفض بنحو 20 % على أساس سنوي." زيادة تكلفة كوب القهوة وجدت الأبحاث التي أجرتها مجلة ذا جروسر أن أسعار القهوة سريعة التحضير ارتفعت بمعدل 5.5 % منذ الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم مالك العلامة التجارية نستله إن الشركة شهدت "زيادات كبيرة في تكلفة القهوة، مما يجعل تصنيع منتجاتنا أكثر تكلفة بكثير".

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وقال جاريث ريدموند كينج من وحدة استخبارات الطاقة والمناخ: "إن تكلفة قهوتنا الصباحية ترتفع بشكل كبير مع تأثير تغير المناخ على المحاصيل في البرازيل وفيتنام".

وتهدد الظروف المناخية المتطرفة المتفاقمة المحاصيل الغذائية في المملكة المتحدة وخارجها. وتستورد الدول العربية بنصف الغذاء الذي تقدمه للبن". تغيرات الطقس تعصف بالمحاصيل أدت موجة الحر الطويلة في فيتنام، وهي واحدة من أكبر منتجي حبوب الروبوستا في العالم إلى إتلاف المحاصيل وقال أندرو موريارتي من شركة مينتيك :"لقد ارتفعت أسعار الروبوستا لبعض الوقت بسبب انخفاض محصولي الحصاد مرتين متتاليتين في فيتنام. خفض تقديرات الإنتاج على مدى الأسابيع القليلة الماضية، انخفضت تقديرات الإنتاج للمحصول بين عامي 2024 و2027.

ويتوقع العديد من المشاركين في السوق أن يكون المحصول الأخير قد انخفض بنحو 20% على أساس سنوي".

وتظهر أحدث البيانات زيادة بنسبة 34.52% في أسعار الشاي خلال الشهر الماضي، مما يجعلها أعلى بنسبة 50% عن العام الماضي، ويقال إن العامل الرئيسي هو تعطيل الشحن من أكبر المنتجين والمصدرين في العالم الصين والهند وكينيا وسريلانكا، وذلك نتيجة للهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.