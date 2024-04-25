شكرا لقرائتكم خبر عن «موان» يشارك في معرض أسبوع البيئة لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - يشارك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) في معرض "أسبوع البيئة 2024"، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "تعرف بيئتك؟".ويهدف المعرض إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، إذ يبدأ انطلاق المعرض من تاريخ ٢٨ أبريل وينتهي بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٤.ويستعرض "أسبوع البيئة" الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لرفع مستوى المسؤولية المجتمعية لدى كافة فئات المجتمع، حيث يُسهم المعرض بدورٍ فعّال على تحفيزهم للالتزام بالسلوكيات الصحيحة تجاه التعامل السليم مع البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة حول أبرز القضايا البيئية وطرق مواجهتها والتعامل معها.يضم جناح (موان) عدّة أركان توعوية تشمل العديد من الأنشطة التفاعلية التي تساعد الزوَّار على خوض رحلة معرفية وتجارب مثرية حول قطاع إدارة النفايات حيث تسهُم في كسب المعرفة بالممارسات السليمة حول الطرق الصحيحة للتعامل مع النفايات وكيفية الحدّ من آثارها بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.ويعكس ذلك تفاني (موان) وتضافر جهوده المبذولة لرفع مستوى جودة الحياة معزّزًا بذلك أهمية حماية البيئة وتحقيق استدامتها للوصول إلى مجتمع صحي آمن ومستدام.مما يجدر الإشارة إليه أنَّ أسبوع البيئة يعدّ مناسبة وطنية تحظى بدعمٍ كبير حيث تم اعتماده بقرار من مجلس الوزراء، بغيّة نشر الوعي البيئي وتحفيز المسؤولية الفردية والجماعية لصون البيئة والمحافظة مواردها الطبيعية، ويحرص "موان" بدوره الهام على تفعيل كافة الأنشطة والمبادرات الداعية إلى خلق مفاهيم جديدة في الاستدامة، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية عبر تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للمساهمة في بناء بيئة خضراء ننعم بها في حاضرنا ومستقبلنا.