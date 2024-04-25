شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق مبدأ الشفافية.. صدور مدونة القرارات الزكوية لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

مدونة القرارات الزكوية

الدمام - شريف احمد - نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونة القرارات الزكوية الصادرة من اللجان الضريبية لعام 2023؛ وذلك استمرارًا لجهودها المبذولة في تحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز الوعي وإثراء الساحة العلمية في النزاعات الزكوية من خلال نشر السوابق القضائية بعد تصنيفها وتبويبها.وتهدف المدونة إلى إيضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، مكونة بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا شاملًا لأعضاء الدوائر والباحثين وعموم المتعاملين والمهتمين في النزاعات الزكوية.ويأتي نشر المدونة امتدادًا للقرارات التي تنشرها الأمانة العامة بشكل فوري على موقعها الإلكتروني بهدف خدمة أصحاب المصلحة في إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان، داعية عموم المتخصصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى الاطلاع على المدونة عبر موقعها الألكتروني.