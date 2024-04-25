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شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق مبدأ الشفافية.. صدور مدونة القرارات الزكوية لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونة القرارات الزكوية الصادرة من اللجان الضريبية لعام 2023؛ وذلك استمرارًا لجهودها المبذولة في تحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز الوعي وإثراء الساحة العلمية في النزاعات الزكوية من خلال نشر السوابق القضائية بعد تصنيفها وتبويبها.
وتهدف المدونة إلى إيضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، مكونة بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا شاملًا لأعضاء الدوائر والباحثين وعموم المتعاملين والمهتمين في النزاعات الزكوية.
وتهدف المدونة إلى إيضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، مكونة بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا شاملًا لأعضاء الدوائر والباحثين وعموم المتعاملين والمهتمين في النزاعات الزكوية.