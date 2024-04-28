صندوق التنمية الزراعية يستعرض برامجه التمويلية لزوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك فرع صندوق التنمية الزراعية بجازان في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، الذي ينظمه حاليًا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا، في المركز الحضاري بالمحافظة، وذلك من خلالا ركن مخصص لتسليط الضوء على دور الصندوق في تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية سعيًا لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها الصندوق.

وتهدف مشاركة الصندوق للتعريف بإسهاماته في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة، التي تشمل تطوير زراعة المحاصيل البعلية وتطوير إنتاج وتصنيع البن، وتنمية زراعة وتجارة الورد، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه، وبرنامج صغار الصيادين، وبرنامج إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه.

وتشمل برامج الصندوق تطوير وإنتاج البن، وذلك بدعم زراعة شتلات البن، إلى جانب برنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وبرنامج تنمية زراعة وتجارة الورد والفل الجازاني، إضافة لبرنامج المزارع الريفية.