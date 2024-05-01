الاقتصاد

الدولار يرتفع في البنوك في ختام التعاملات

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك، بقيمة ٣ قروش، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة مستواه أمس، بحسب موقع "مصراوي".

وفيما يلي سعر الدولار بنهاية التعاملات:

البنك الأهلي المصري: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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