وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وفد ألماني لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أمس الأربعاء، مع وفد ألماني يزور المملكة حاليًا، ويضم رؤساء تنفيذيين وكبار أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ضمن رؤية السعودية 2030.