شكرا لقرائتكم خبر عن 19.28 مليار ريال.. قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي، أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات بلغت في شهر مارس الماضي نحو 19.281 مليار ريال.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) ارتفعت قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات في شهر مارس 2024، بنسبة 54.6%، مقارنة بـ 12.469 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات ارتفعت على أساس شهري بنسبة 8.4%، مقارنة بـ 17.788 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

وأفادت النشرة بأن متوسط قيمة الشيك بلغ نحو 258.388 ألف ريال، فيما بلغ عدد الشيكات نحو 75 ألف شيك وذلك خلال شهر مارس الماضي. شيكات المقاصة بين المصارف بحسب النشرة فإن قيمة شيكات المقاصة المصرفية بين المصارف بلغت في شهر مارس الماضي نحو 15.539 مليار ريال.

وذكرت النشرة أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية بين المصارف ارتفعت على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 8.7%، مقارنة بـ 14.289 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

ولفتت النشرة إلى أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية بين المصارف انخفضت على أساس شهري بنسبة 8.9%، مقارنة بـ 17.049 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.

وبلغ متوسط قيمة الشيك نحو 770.636 ألف ريال، فيما بلغ عدد الشيكات نحو 20 ألف شيك في مارس 2024.