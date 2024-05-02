23 مايو.. 9 بنود على طاولة عمومية «المطاحن الأولى»

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة (شركة المطاحن الأولى) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الخميس 15/11/1445هـ الموافق 23/05/2024 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

ويشمل الجدول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وأفادت الشركة بأن الجدول يتضمن: التصويت على صرف مبلغ 1,945,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

وأشارت إلى أن الجدول: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المطلق للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة طارق مطلق عبدالله المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات تنفيذ مشروعات لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (2,078,278) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضلية.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصافي دانون والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله أحمد سلطان الشهري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء نخالة لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (3,303,825) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضلية.

ومن ضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إحاطة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة راكان عبدالله راشد أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استشارات مالية لمدة سنة ميلادية واحدة بمبلغ (163,000) ريال، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضلية.