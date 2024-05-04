الاقتصاد

"المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل

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واس- موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل حتى يوم 6 مايو الجاري.
وخفض سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 91.6918 روبلاً، بواقع 36.20 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند آخر تداول.

خفض اليورو

كما قام بتخفيض سعر صرف اليورو أيضاً بمقدار 8.45 كوبيكات، ليصل إلى 98.5602 روبلاً.
وتم تحديد سعر الصرف الرسمي لليوان الصيني من قبل البنك المركزي الروسي عند 12.6972 روبلاً، بزيادة قدرها 1.51 كوبيك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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