شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «نادك» تقفز 169% إلى 101.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بنسبة 168.9% في الربع الأول من 2024، مسجلة 101.33 مليون ريال، مقابل 37.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 14.43٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 6.02٪، بالإضافة إلى مبيعات قطاع البروتين الجديد خلال الربع الحالي بقيمة 48.82 مليون ريال بنسبة قدرها 6.5% من اجمالي ايرادات الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 0.51٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية.

واعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 22 مليون ريال مقابل الإعانات الحكومية في الربع المماثل من العام السابق، بينما لا يوجد خسائر انخفاض مماثلة في الربع الحالي.

وبحسب البيان، اعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 10.50 مليون ريال مقابل الأصول القابلة للاستبعاد في الربع المماثل من العام السابق، لا يوجد خسائر انخفاض مماثلة للأصول في الربع الحالي.

وبلغ دخل التمويل خلال الربع الحالي 21.22 مليون ريال من الودائع لآجل لدى البنوك الناتجة عن المتحصلات غير المستخدمة والتي نتجت عن إصدار أسهم حقوق الأولوية، لا يوجد مثل هذا الدخل في الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 44.75% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.

واعترفت الشركة في الربع الحالي بمبلغ 8.94 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، ارتفعت بعض بنود المصاريف بسبب النمو في الأعمال، إذ ارتفعت مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.84٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تسويق العلامة التجارية وأيضاً بسبب الزيادة في تكاليف التوزيع بسبب زيادة المبيعات وزيادة تكاليف الشحن.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بمبلغ 18.70 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين بسبب قطاع البروتين الجديد للشركة ومصاريف تقنية المعلومات.

وزادت مصاريف الزكاة خلال الربع الحالي بقيمة 14.35 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب الزيادة في صافي الدخل.

وأثرت تجميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي، إذ ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 16.02٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.43٪ وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 0.51٪.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 70.06٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المبيعات، انخفاض في نسبة تكلفة المبيعات الى الإيرادات، انخفاض في خسائر انخفاض القيمة، وقد قابلت هذه الزيادة جزئياً زيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.

وبلغ صافي ربح الشركة للربع الحالي 101.33 مليون ريال مقابل صافي ربح 123.98 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك إلى: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 29.51٪.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على تسويق العلامة التجارية وأيضا بسبب الزيادة في تكاليف التوزيع بسبب زيادة المبيعات وزيادة تكاليف الشحن.

وخلال الربع السابق، حصلت الشركة على دعم حكومي مرة واحدة بقيمة 19.46 مليون ريال مقابل مشتريات أعلاف حيوانية في سنوات سابقة، ومبلغ 10 مليون ريال مقابل تعويض الغاء اتفاقيات من المشروع المشترك، لا يوجد مثل هذا الإيراد خلال الربع الحالي.

وأنهت الشركة الربوط الزكوية خلال الربع السابق للسنوات من 2014 الى 2018، وعليه قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة 26 مليون ريال ولايوجد أي عكس مخصص يخص الزكاة خلال الربع الحالي.

وعلى الرغم من التغييرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل سلبي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت ايجابياً على صافي ربح الربع الحالي على، شملت: ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 7.12٪ مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي ومبيعات قطاع البروتين الجديد بقيمة 48.82 مليون ريال.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 1.89٪ مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية.

وتراجعت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 17.69% مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في تكلفة الموظفين.

وارتفعت ايرادات التمويل خلال الربع الحالي بقيمة 17.31 مليون ريال مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد أيام ودائع لآجل في البنوك.

وانخفضت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 57.73% مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض معدل رصيد القروض القائمة.

واعترفت الشركة بخسائر انخفاض في قيمة الأصول الثابتة بقيمة 13.53 مليون ريال مقابل الأصول القابلة للاستبعاد في الربع السابق، لا يوجد خسائر انخفاض مماثلة للأصول في الربع الحالي.

وأثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي، إذ ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 12.79٪ مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.12٪، وانخفاض في نسبة تكلفة المبيعات الى الإيرادات بنسبة 1.89% وذلك بسبب الأسباب المذكورة أعلاه.

وانخفضت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بقيمة 15.07 مليون ريال مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق وعدم وجود بنود دخل لمرة واحدة مثل الدعم الحكومي وتعويض من إلغاء اتفاقيات مع المشروع المشترك.