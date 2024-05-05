“أمانة القصيم” تطرح فرصة استثمارية على مساحة 4,911م2 بمدينة بريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة التجارية، التي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ذي علامة تجارية في مدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 4,911م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 14 مايو 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص: https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-13001 .