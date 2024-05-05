شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت العربية» إلى 54.2 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأسمنت العربية بنسبة 10.16% في الربع الأول من 2024، مسجلة 54.2 مليون ريال، مقابل 49.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع في السوق المحلي على الرغم من انخفاض كمية المبيعات للمجموعة (لتزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك) وارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بصفة رئيسية إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع في السوق المحلي على الرغم من انخفاض كمية المبيعات للمجموعة (لتزامن الربع الحالي مع شهر رمضان المبارك).