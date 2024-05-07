شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستقر مع تفوق ضعف الطلب على تأثير توترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن عوض ضعف الطلب في الأسواق الفعلية تأثير مخاوف التوتر في الشرق الأوسط.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 83.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 78.48 دولار للبرميل.وقال محللون: إن قلة التفاؤل في الأيام القليلة الماضية هي نتيجة الضعف الحقيقي في الأسواق الفعلية".وعوض ارتفاع الأسعار أمس الاثنين خسائر الأسبوع الماضي جزئيا. وتكبد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، حد ارتفاع الدولار من مكاسب العقود الآجلة للنفط لأنه يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات أخرى.وتركز الأسواق كذلك على بيانات المخزونات الأمريكية.