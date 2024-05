شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. "المالية" تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

إدارة المخاطر

الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة المالية على شهادة ISO 31000 العالمية؛ لتميزها في إدارة المخاطر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في المجال.ويأتي الإنجاز تتويجاً لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرة على تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية والتقنية بشكل فعّال واتخاذ القرارات المناسبة على أثرها؛ ما أسهم في ترسيخ مكانة الوزارة كجهة رائدة في مجال إدارة المخاطر. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يذكر أن شهادة "ISO 31000” يتم منحها بواسطة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "ISO" للجهات التي تنجح في تطبيق المعايير في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشأن استغلال الفرص وإدارة التحديات بشكل استباقي، ما يسهم في توفير إطار عمل شامل يساعد الجهات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.