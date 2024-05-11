شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. "المالية" تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة المالية على شهادة ISO 31000 العالمية؛ لتميزها في إدارة المخاطر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في المجال.
ويأتي الإنجاز تتويجاً لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرة على تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية والتقنية بشكل فعّال واتخاذ القرارات المناسبة على أثرها؛ ما أسهم في ترسيخ مكانة الوزارة كجهة رائدة في مجال إدارة المخاطر. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويأتي الإنجاز تتويجاً لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرة على تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية والتقنية بشكل فعّال واتخاذ القرارات المناسبة على أثرها؛ ما أسهم في ترسيخ مكانة الوزارة كجهة رائدة في مجال إدارة المخاطر. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ريادة دولية.. " #موانئ " تحصد جائزة "إنترناشيونال فاينانس المالية"#اليوم @MawaniKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) January 21, 2024
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