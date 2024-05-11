“الوطنية للإسكان” و”طلعت مصطفى السعودية” تضعان حجر أساس مدينة بنان في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC ومجموعة طلعت مصطفى السعودية وضع حجر أساس وبدء البيع لمشروع “مدينة بَنان” في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض.

وجرى الإعلان عن الشروع في مقر الضاحية بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى – السعودية هشام طلعت مصطفى، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى – السعودية سليمان بن عبدالقادر المهيدب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وكبار قيادات الشركتين.

وتُعد “مدينة بنان” مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 10 ملايين أمتار مربعة، منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community، من خلال تميّزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية، ومفهوم الأصالة والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم رؤية جديدة لحياة متكاملة تمثل الوجهة المثالية الأولى للسكن والاستثمار الواعد في الرياض وتوفر مدينة بنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة.

ويقع مشروع بنان داخل أكبر ضواحي الشركة الوطنية للإسكان العمرانية ضاحية الفرسان التي تم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين أمتار مربعة، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية.

يذكر أن “الوطنية للإسكان” هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% .