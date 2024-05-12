57 ألف زائر لجناح هيئة السياحة في معرض السفر العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد جناح الهيئة السعودية للسياحة بمعرض «سوق السفر العربي» في مدينة دبي إقبالا لافتا تجاوز 57 ألف زائر، وتوقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية جديدة، فيما حصد الجناح جائزة أفضل منصة أعمال من بين 3 آلاف جهة مشاركة في المعرض.

وعقد خلال المعرض كثير من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات من المنطقة والعالم، إذ أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن شراكاتها الاستراتيجية مع شركة طيران الرياض، وشركة الخطوط السعودية، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركة طيران أديل وi2i، وشركة تروفي، ونون، ومجس، كوينتيسينتشالي، وجيتيكس، وإيجلير، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن المشاركة أسهمت في الترويج للسعودية كوجهة سياحية طوال العام، مع تسليط الضوء على باقات وعروض صيف السعودية».

وبين أن الهيئة السعودية للسياحة تبذل مزيدا من الجهد لتمكين شركائها والتعاون معهم، لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، إذ جرى إبرام كثير من الشراكات الاستراتيجية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة، ستسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والترحيب بمزيد من السياح للاستمتاع بالوجهات الفريدة والثقافة الأصيلة والحفاوة السعودية».

يذكر، أن الهيئة السعودية للسياحة، وضمن استعداداتها لبرنامج صيف السعودية، قامت مع شركائها التجاريين بتطوير كثير من الباقات والعروض الجاهزة للحجز، والمعدة خصيصا لبرنامج صيف السعودية.