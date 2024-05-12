شكرا لقرائتكم خبر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: رؤية 2030 حفزت على إرسال 60 بعثة وعقد 500 ندوة وفعالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، خلال احتفاله بمرور 3 عقود على تأسيسه، أن رؤية السعودية 2030 حفزت على إرسال 60 بعثة لتطوير الأعمال، وعقد أكثر من 500 ندوة وفعالية.

ونظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالا في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 على تأسيسه بحضور القنصل العام شافي العتيبي، ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي المشارك عبدالله جمعة، ورئيس شركة أرامكو الأمريكيتين نبيل العفالق، والرئيس الموقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، وعدد من الشخصيات الاستثمارية والتجارية من البلدين.

وقالت الرئيس الموقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، في كلمة خلال الحفل: «لـ3 عقود كان مجلس الأعمال الأمريكي السعودي شريكا راسخا في تسهيل المشاريع التجارية الجديدة بين الشركات السعودية والأمريكية، ومع تحولات كبيرة تشهدها المملكة في رؤية 2030، متشرفون برؤية هذه التطورات الديناميكية والإسهام فيها خلال أكثر من 60 بعثة لتطوير الأعمال وأكثر من 500 ندوة وفعالية شبكية أجريناها».

وشددت على أن الهدف الأسمى هو تمكين الشراكات، وتعزيز النمو، وصياغة المستقبل معا، وذلك يأتي مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في 2023، وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.

بدوره، أوضح رئيس مجلس الإدارة المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله جمعة، في كلمته الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس خلال 3 عقود، في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة بين الجانبين في مجالات الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى التطور الكبير في المملكة، والتوسع في مجالات الأعمال إذ لم تعد التجارة البينية التقليدية هي السائدة فقط، بل نشهد فتحا لآفاق جديدة مثل السياحة والترفيه وخدمات المواصلات وغيرها، تزامنا مع رؤية المملكة 2030.

وتطرق إلى مدى تأثير العلاقة السعودية الأمريكية على الجانبيين، والكثيرمن التجارب الشخصية لكبار قيادات المجالات التجارية.

يذكر، أن الحفل تخلله توقيع مذكرات تفاهم بين كثير من الشركات السعودية والأمريكية، في عدد من المجالات الاستثمارية المختلفة.