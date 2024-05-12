شكرا لقرائتكم خبر 522 شركة تحضر في أسبوع الرياض الدولي للصناعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 522 شركة من 23 دولة، منها 385 شركة عالمية في أعمال أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي اختتم أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأقيم تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتضمن الأسبوع 4 معارض متخصصة، هي: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي.

وأقيم خلال الأسبوع عدد من الفعاليات التي شارك فيها مسؤولون حكوميون، وممثلون لشركات القطاع الخاص، حيث عقد أكثر من 10 جلسات حول موضوعات متفرقة، منها: تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية، والمحتوى المحلي والتوطين ودوره في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، والبنية التحتية الصناعية في ظل رحلة التحول الصناعي، إضافة إلى ممكنات وفرص التصدير والتمويل الصناعي، ورحلة تحول في تنافسية القطاع الصناعي.

وتضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 ورش عمل متعددة في التميز التشغيلي بالمصانع الوطنية، وفي التعريف بالخدمات والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المصانع، وحول مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة والتحويلية والكيماويات غير العضوية، إضافة إلى وفرة المواد الخام وشرح القنوات الرسمية المرتبطة بها، وحول عدالة المنافسة، وأهمية التميز الصناعي والجودة في مصانع المستقبل، وغيرها من الموضوعات المهمة في القطاع الصناعي.

ووقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال أسبوع الرياض، اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بهدف التعاون في تقديم الممكنات والمنتجات الصناعية إلى عدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، لرفع قدرتها التنافسية محليا ودوليا، وإتاحة عدد من المبادرات الداعمة للشركات التقنية، التي تنطبق عليها الشروط والأحكام.

ونظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال أسبوع الرياض، فعالية لبرنامج «مصانع المستقبل»، شهدت تكريم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، 12 مصنعا متقدما، و6 مصانع من منح التحول الرقمي من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

كما شهدت الفعالية توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، خلال دعم المصدرين لتصبح المملكة رائدة في مجالها.

يذكر، أن أسبوع الرياض الدولي للصناعة هو الأبرز من نوعه بالمنطقة، من حيث التوجه والابتكار الذي يواكب مستقبل الصناعة العالمية، تماشيا مع تطلعات ومستقبل الصناعة السعودية، وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.