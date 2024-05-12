19 ألف عملية مسح الكتروني لمتابعة الامتثال العقاري

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ونفذت الهيئة 21 ألف زيارة توعوية للمنشآت العقارية في جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى تنفيذ 15 حملة ميدانية مشتركة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية شملت: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
وتهدف الزيارات والجولات إلى ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص والتعاملات العقارية من خلال مكاتب العقار، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت ونظامية العاملين بها.
وتلقت الهيئة خلال الفترة ذاتها 3,404 بلاغات عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغت عدد المخالفات 251 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت الهيئة بأن أعمال الرقابة والامتثال تجري وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى مسار الرقابة الالكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.
ودعت الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التواصل في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى من خلال منصة الهيئة أو الرقم (199011).
متابعات هيئة العقار في الربع الأول 2024
- 21,312 زيارة توعوية للمنشآت العقارية في مناطق المملكة.
- 15 حملة ميدانية مشتركة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
- 19,246 عملية رقابية الكترونية للتحقق من الامتثال للأنظمة واللوائح.
- 3,404 بلاغات عبر قنوات الهيئة المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها.
- 251 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
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