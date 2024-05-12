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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، تفقد عددا من مرافق مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، في إطار زيارته للمدينة لترؤس اجتماع مراجعة سير الأعمال الدوري للربع الأول من 2024، ورعاية مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية، بكلفة تجاوزت 2 مليار ريال.

وزار خلال الجولة ميناء المدينة، ووقف على قاطرات الخدمات البحرية، والرافعات الجسرية.

كما اطلع على مشروع تبريد مياه البحر الذي يقوم بخدمة المصانع عن طريق التبريد بمياه البحر.

وشملت الجولة: أكاديمية مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث شاهد عرضا عن استراتيجية الأكاديمية في توطين الوظائف، والتقى الدفعة الأولى من متدربي ومتدربات تشغيل الرافعات البحرية، التي ستسهم في تسريع مناوله الحاويات.

واستمع إلى شرح من الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسن الفاضلي، عن المدينة وخططها المستقبلية التي تسعى للإسهام في القيمة التنافسية للمدينة.