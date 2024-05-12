شكرا لقرائتكم خبر القصبي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلاند والاستفادة من الفرص الواعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، في ختام زيارته لمملكة تايلاند، بمشاركة (9) جهات حكومية و(85) جهة من القطاع الخاص، على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، في ظل ما شهدته العلاقات من تطورات ملحوظة في كافة المجالات، وسعي البلدين إلى تعزيزها من خلال الزيارات وإقامة المنتديات والمعارض والمؤتمرات خلال الفترة الماضية.

وقال «إن المملكة تؤمن بأهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلاند، وتسعى إلى تعزيز الصادرات والواردات بين الشركات، وتذليل العقبات وتسهيل كافة الإجراءات».

وأضاف «إن مملكة تايلاند تمتلك إمكانات في مجالات متعددة مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، والصحية، مؤكدا أهمية العمل المشترك للاستفادة من كافة الإمكانات والفرص الواعدة في البلدين».

والتقى القصبي خلال الزيارة برئيس وزراء مملكة تايلاند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

في سياق متصل زار القصبي، مقر شركة دوسيت للخدمات الطبية، والمصنع التايلاندي لصناعة قطع أجزاء السيارات، ومقر شركة ماينور الدولية للضيافة، وشركة عالم الأصول العقارية، واطلع على التجارب الناجحة للاستفادة منها في المجالات الطبية والصناعية، والفندقية، والعقارية، وغيرها.

من جانبٍ آخر، وقعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتهدف المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة في المجال التجاري، وإزالة العقبات والتحديات التي يمكن مواجهتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة.

وشارك في الوفد كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

لقاءات الوزير القصبي:

رئيس وزراء مملكة تايلاند سريثا ثافيسين.

نائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي.

وزير الصحة سوم ساك.

وزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن.

وزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول.

وزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

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