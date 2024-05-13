80 شركة وطنية في معرض المنتجات السعودية بالدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية، بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية في المجالات الصناعية، والغذائية، والصحية، والتجارية، ويستمر المعرض 4 أيام (13-16 مايو 2024).

ويهدف المعرض إلى تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة، وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية الصادرات، واستراتيجية التوطين، وجعل المملكة دولة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.

وعلى هامش أعمال المعرض، ستُنظم عدد من الفعاليات والأنشطة لجذب الزوار، والتعرف على جودة الصناعات الوطنية، واستحداث أفكار مميزة ومهمة في مجال الصناعات المتنوعة، إضافة إلى تطوير الصناعات الناشئة وإكسابها الثقة اللازمة للوصول إلى مصاف العلامات التجارية السعودية الكبرى.

وستعقد خلال المعرض جلسات حوارية، تتناول رحلة المستثمر داخل المملكة العربية السعودية، ومراحل وكيفية التصدير داخل المملكة، وتميز المرأة السعودية في مجال الأعمال، يرافقها حلقات نقاشية مع الحضور، توضح مكانة المملكة الاقتصادية، ودور المستثمر في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفرص واستراتيجية الاستثمار بين البلدين، والخيارات المتاحة لتمويل عمليات التصدير والاستيراد، والتأمين ضد المخاطر.

وسيشهد معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر مشاركة عدد من الجهات الحكومية، المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية.