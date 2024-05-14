شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتخابات غرفة الرياض.. «قانوني»: 5 مزايا تدعم تعديل التشريعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حدد رئيس منتدى الحوكمة السعودي، المحامي، ماجد قاروب، 5 مزايا لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والغرف التجارية والهيئات والمؤسسات، وذلك على خلفية ما حدث في انتخابات غرفة الرياض.
وأضاف أن المزايا هي: ضمان حوكمة الأعمال، وتحقيق النزاهة، وترسيخ الأمانة، وتعزيز الشفافية، وضمان عدم تعارض المصالح.
وقال قاروب: إن انتخابات الغرف التجارية لها انعكاسات أكبر من الحيز الجغرافي للغرفة، إذ تؤدي إلى ترشيحات وتعينات في مواقع بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات الحكومية، واللجان الوطنية والقطاعات، وتمثيلهم في المجالس التجارية المشتركة مع الدول، بحسب حجم ونوع الأعضاء.
وأشار رئيس منتدى الحوكمة السعودي إلى أن "نزاهة" تحارب سوء استخدام واستغلال السلطة والنفوذ، إذ يعد ذلك خيانة أمانة، داعيا الجهات المعنية، إلى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات وتعديلها.
وأضاف أن ما حدث في انتخابات الرياض هو إعطاء مرشح صوتا على غير استحقاق، إذ يؤدي ذلك إلى وضع الشخص غير المناسب في مكان لا يستحقه.
ودعا الناخبين إلى الامتناع عن التصويت أو الاعتذار عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات أو عضوية اللجان إذ كان لن يدلي بصوته بأمانة ونزاهة.
وأضاف أن "نزاهة" يجب أن تكون أسلوب حياة وثقافة مجتمع، وليس فقط شعارات لا تطبق وفق مضامينها وقيمها ومستهدفاتها.
وأفاد بأن ما يحدث في الانتخابات هو انعكاس لمدى احترام تلك القيم والمبادىء الخاصة بالنزاهة والشفافية.
وأضاف أن المزايا هي: ضمان حوكمة الأعمال، وتحقيق النزاهة، وترسيخ الأمانة، وتعزيز الشفافية، وضمان عدم تعارض المصالح.
وقال قاروب: إن انتخابات الغرف التجارية لها انعكاسات أكبر من الحيز الجغرافي للغرفة، إذ تؤدي إلى ترشيحات وتعينات في مواقع بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات الحكومية، واللجان الوطنية والقطاعات، وتمثيلهم في المجالس التجارية المشتركة مع الدول، بحسب حجم ونوع الأعضاء.
ضمان حوكمة الأعمالأضاف أن قوانين الانتخابات والترشيحات، بحاجة إلى مراجعة جذرية وشاملة لضمان حوكمة الأعمال بكل مؤسسات المجتمع المدني والشركات المساهمة والأندية والاتحادات الرياضية وغيرها، لتأصيل العمل القانوني، وترسيخ عمل "نزاهة"، إضافة إلى ترسيخ الشفافية والأمانة وعدم تعارض المصالح.
وأشار رئيس منتدى الحوكمة السعودي إلى أن "نزاهة" تحارب سوء استخدام واستغلال السلطة والنفوذ، إذ يعد ذلك خيانة أمانة، داعيا الجهات المعنية، إلى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات وتعديلها.
وأضاف أن ما حدث في انتخابات الرياض هو إعطاء مرشح صوتا على غير استحقاق، إذ يؤدي ذلك إلى وضع الشخص غير المناسب في مكان لا يستحقه.
ودعا الناخبين إلى الامتناع عن التصويت أو الاعتذار عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات أو عضوية اللجان إذ كان لن يدلي بصوته بأمانة ونزاهة.
وأضاف أن "نزاهة" يجب أن تكون أسلوب حياة وثقافة مجتمع، وليس فقط شعارات لا تطبق وفق مضامينها وقيمها ومستهدفاتها.
وأفاد بأن ما يحدث في الانتخابات هو انعكاس لمدى احترام تلك القيم والمبادىء الخاصة بالنزاهة والشفافية.