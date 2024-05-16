شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

استمرار ضعف الطلب

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مخزون الغاز الطبيعي

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تغييرًا طفيفًا انتظارًا لصدور بيانات المخزون الأسبوعية اليوم الخميس.وتزيد مستويات مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حاليًا بشدة عن متوسط مستوى المخزون خلال 5 سنوات في مثل هذا الوقت من السنة، مع تراجع الطلب نتيجة تحسن حالة الطقس.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز تسليم يونيو المقبل ارتفع بمقدار 1ر0 سنت أي بنسبة 4ر0% إلى 345ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية في تعاملات بورصة نايمكس للسلع حتى الساعة 9 و59 دقيقة صباحًا بتوقيت نيويورك.وأضافت بلومبرج أنه من المتوقع أن يشهد ثلثا شمال الولايات المتحدة درجات حرارة بين معتدلة إلى دافئة، بينما سيشهد الجزء الجنوبي من البلاد طقسًا دافئًا إلى حارًا خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الحالي، وهو ما يعني استمرار ضعف الطلب على الغاز الطبيعي.ويتوقع المحللون إعلان ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 76 مليون قدم مكعبة.وسجل متوسط التغير الأسبوعي لمخزون الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا بمقدار 90 مليون قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 مايو الحالي.في الوقت نفسه وصل إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 مايو الحالي إلى 563ر2 تريليون قدم مكعبة، بارتفاع نسبته 3ر33% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.