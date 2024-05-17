شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد مع توقعات اقتراب خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط الخام عند التسوية يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة، ما عزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في الخريف، وهو ما سيحفز الاقتصاد ويعزز الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 83.27 دولار للبرميل عند التسوية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 79.23 دولار. تراجع طلبات الإعانة وتراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى قوة سوق العمل.

كما عززت بيانات جاءت دون المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة لشهر أبريل، وصدرت يوم الأربعاء توقعات السوق بخفض الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يضعف قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الأسهم، التي تميل إلى التحرك بالتوازي مع أسعار النفط، بفضل آمال خفض الفائدة، إذ سجل داو جونز الصناعي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 40 ألف نقطة.