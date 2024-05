شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يرتفع مع ترقب مؤشرات أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

سعر اليورو والين

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار مقابل اليورو يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين مزيدًا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم.ولا يوجد استعداد لدى مسؤولي الاحتياطي الاتحادي لقول إن التضخم يتجه إلى هدف البنك المركزي والبالغ 2%، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في أبريل، إذ دعا كثيرون منهم إلى استمرار توخي الحذر في السياسة.وانخفض اليورو 0.05% مقابل الدولار إلى 1.0863 دولار، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.4% إلى 156.26 ين. This is a Twitter Status الأمريكي يواجه رياحاً معاكسة وسط تزايد رهانات خفض الفائدةThis is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وارتفع الاسترليني 0.07% إلى 1.2711 دولار خلال اليوم، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.27255 دولار، قبيل تقرير التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء.وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% عند 0.6671 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 3% هذا الشهر، وسط ارتفاع التضخم الأسترالي.